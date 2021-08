Nieuwe games naar Playstation Now

Vandaag komen er weer een aantal games bij in de Playstation Now-bibliotheek. En niet zomaar games, een aantal behoorlijke toppers. Check snel welke het zijn!

We beginnen maar meteen met de – naar mijn mening – beste van de drie; NieR: Automata. In deze spannende Action RPG neem je het op tegen een venijnige vijand van een andere planeet, die zonder reden het vuur opende. Jij gaat, als nieuw type androïde, de strijd aan met deze meedogenloze boeven, om de dystopische planeet weer te bevrijden.

De tweede titel is Ghostrunnen, een snelle actiegame waarbij parkour centraal staat. Samen met je vlijmscherpe katana neem je het op tegen hordes vijanden, om zo de top van een immense toren te bereiken. Gebruik speciale krachten en technieken om nog sneller te worden en om nog mooier je vijanden om te leggen.

Als laatste is Undertale beschikbaar gemaakt. De geprezen top-down avonturengame speelt zich af in de onderwereld, waar jij als mens terecht bent gekomen. Waan je een weg naar boven, of blijf beneden. Bijzonder is dat je elke vijand kunt verslaan door te onderhandelen. Dus hak jij als een bezetene iedereen in mootjes, of praat je je een weg naar de vrijheid?

Er komen maandelijks nieuwe games bij in de abonnementsdienst van Sony. Voor een kleine bedrag per maand krijg je de toegang tot een grote bibliotheek aan topgames. Check het hier.