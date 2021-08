Nieuwe gameplaybeelden Pokémon Snap

Er zijn gameplaybeelden van de aankomende New Pokémon Snap-update online gegooid.

In de beelden is de Mightywide River te zien; een level met een waterval, inclusief Pokémon Feraligatr. Ook zien we de Barren Badlands: een woestijngebied met ook weer nieuw toegevoegde Pokémon. Naast deze gebieden is ook het tropische Secret Side Path nieuw. De drie levels zijn speelbaar tijdens de dag en nacht.