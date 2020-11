Nieuwe beelden van Sam & Max: This Time It’s Virtual

Deze week blijkt een uiterst goed week voor fans van Sam & Max. Nadat eerder deze week al Sam & Max Save the World Remasterd is aangekondigd, is er nu ook nieuws omtrent Sam & Max: This Time It’s Virtual.

In het aankomende VR-avontuur van Sam & Max wordt de speler gerekruteerd door de hoofdrolspelers om onderdeel te worden van de Freelance Police. Het komische duo kan onze hulp alvast goed gebruiken in de strijd tegen wereldbedreigend kwaad.

Het nieuwste Sam & Max-deel zal worden bijgestaan door bedenker Steve Purcell. Ook David Nowlin en Dave Boat zijn weer van de partij en voorzien beide helden opnieuw van hun stem.

Sam & Max: This Time It’s Virtual staat gepland voor 2021 en zal naar verwachting uitkomen voor verschillende VR-headsets. Benieuwd geworden? Bekijk dan alvast de beelden.