Nieuwe gameplay Scarlet Nexus te zien, demo op komst

De anime actiegame Scarlet Nexus gaat op 25 juni verschijnen. Diverse gamingmedia hebben wat gameplaybeelden van het spel mogen vrijgeven.

Onder andere gamingwebsite Game Informer mocht de gameplay de wereld in helpen. We krijgen in de video een aantal omgevingen, flink wat combat en een stukje dialoog te zien. Maar er is meer goed nieuws. Uitgever Bandai Namco heeft aangegeven dat er binnenkort een demo van het spel zal verschijnen. Scarlet Nexus zal uitkomen op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X en PC.