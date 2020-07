Nieuwe gameplay Assassin’s Creed Valhalla vertoond

We hebben eindelijk een echte gameplay presentatie gekregen van Assassin’s Creed Valhalla. Tijdens een zes minuten durende trailer krijgen we een stuk beter beeld van de nieuwe en de oude elementen die zijn toegevoegd aan de game.



In de trailer die getoond is tijden het Ubisoft Forward evenement is onder andere te zien hoe je elk wapen kan dual-wielden. Zo kan je zelfs met twee schilden vechten. Verder lieten ze zien hoe een aantal van de brute finishers eruitzien, waarbij bloed rijkelijk vloeit en koppen triomfantelijk door de lucht vliegen. Ook kan je in rap tempo je vijanden bestoken met kleine hakbijltjes, wat er erg bevredigend uitziet.

Verder is in trailer te zien hoe het rekruteren van manschappen niet alleen belangrijk is voor de vaar-gedeeltes, maar ook voor de nieuwe ‘Raids’ en ‘Assaults’. Zo val je met de Raids dorpen aan vanaf de waterkant en springt je bende aan wal om te plunderen. Met vuurpijlen kan je daken in de fik steken waardoor het hele dorp in lichterlaaie staat. Daarnaast heb je ‘Assaults’ waarin je burchten bestormt. Tot je beschikking staan lange trappen die je tegen de kasteel muren kwakt om naar boven te kunnen klimmen. Maar ook stormrammen om de poort open te beuken.

Echter heeft Assassin’s Creed Valhalla gelukkig niet volledig zijn ‘stealth’ gameplay ontgroeid. Zo kan je je kap opzetten om in stealth modus te gaan. Want in tegenstelling tot de laatste twee delen kan Eivor zich verstoppen tussen het volk, net als in eerdere delen. Daarnaast is het uitschuifbare pols mes terug van weggeweest.

Als laatste is er te zien hoe je nederzetting aangepast en uitgebreid kan worden. Iets wat volledig nieuw is voor de serie, maar duidelijk beïnvloed is door RTS games en Fall Out. Ook bevat Assassin’s Creed Valhalla bovennatuurlijke elementen die te maken hebben met Noorse mythologie en Engelse Folklore.

In de komende tijd zal er waarschijnlijk een stuk meer bekend worden aangezien een aantal Youtubers en Gamesites een preview versie gespeeld hebben. We houden jullie op de hoogte als wij meer weten!