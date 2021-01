Nieuwe foto’s van Uncharted film opgedoken

Er zijn vier nieuwe foto’s uitgebracht van de aankomende Uncharted film. Hierin vangen we een glimpje op van de mysterieuze sets en rekwisieten.

De foto’s zijn gedeeld in een Tweet die wordt begeleid met de tekst: “A new year. A new Adventure awaits”. Het zegt meer over de rekwisieten afdeling dan de film zelf, maar beter iets dan niets zullen we maar zeggen!

Het zijn bovendien geen super nieuwe foto’s. Zo heeft Nolan North – ja dé Nolan North die Nathan Drake speelt in de games – twee van deze foto’s gedeeld net vóór kerst. Op de foto’s staan onder andere een paar oude schatkaarten, een gouden kruis welke ook blijkbaar als sleutel fungeert en een kamer die wel een stofbeurt kan gebruiken.

Het is verder nogal een turbulente reis geweest voor de Uncharted film sinds zijn aankondiging in 2009. Na het verlies van maar liefst zes verschillende regisseurs vóór zijn geplande release van december 2020 (welke vervolgens wéér werd uitgesteld vanwege COVID-19), zag het er niet goed uit voor het project. Op een gegeven moment leek het erop dat de productie zou beginnen met filmen zonder regisseur. Maar gelukkig kwam in maart Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) erbij als de zevende regisseur. Met hem aan het roer heeft men de productie recentelijk eindelijk kunnen afronden.

In februari liet acteur Tom Holland weten dat de film het oorsprong verhaal verteld en dat het script één van de beste is die hij ooit heeft gelezen. Dus wellicht is er nog hoop voor de vervloekte productie. We zullen er in ieder geval achter komen op 16 juli 2021 wanneer de film uitkomt.

