Nieuwe Final Fantasy VII-handelsmerken vastgelegd

Square Enix heeft verschillende handelsmerken omtrent Final Fantasy VII vast gelegd in Japan. Het gaat om drie stuks, welke alle drie gisteren live zijn gegaan.

Twee van de handelsmerken werden op 17 december al vastgelegd; The First Soldier en Ever Crisis. Op 22 december is het logo van de Shinra Electric Power Company vastgelegd, het kwaadaardige bedrijf waar je tegen strijd in Final Fantasy VII. Onduidelijk is waar Square Enix de handelsmerken precies voor gaat gebruiken.

Afgelopen april kwam het eerste deel van de remake uit, welke door ons goed werd ontvangen. Het tweede deel is in de maak, maar er is nog niets naar buiten gebracht over een eventuele release date. HOpelijk krijgen we snel meer te horen over zowel een release voor het vervolg van de remake, als van de nieuw vastgelegde handelsmerken! Wat denken jullie? Een tv-serie omtrent de rebellengroep? Of nog een film?