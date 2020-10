Nieuwe DiRT 5-gameplay getoond

DiRT 5 is nog maar een maandje van ons verwijderd, dus heeft Codemasters een nieuwe video vrijgegeven met verse gameplay van de game. In de gameplay trailer zien we een nieuw Point-To-Point Rally Raid-event, dat zich in China afspeelt.

De Rally Raid-events draaien om gespleten routes die worden gecombineerd met verschillende soorten terrein. Zo zullen bijvoorbeeld modder en asfalt in rap tempo worden afgewisseld. Daarnaast vinden de races plaats in allerlei mooie omgevingen. Check de trailer hieronder om te zien hoe Rally Raid eruit gaat zien:

DiRT 5 komt 6 november uit voor Xbox One, PlayStation 4 en PC. Eigenaren van de speciale Amplified Edition kunnen drie dagen eerder aan de slag. Daarnaast krijg je met een current-gen copy gratis toegang tot een next-gen upgrade.