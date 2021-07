Nieuwe details Lord of the Rings: Gollum onthuld

Ook Daedalic Entertainment kwam even voorbij tijdens de Nacon Connect om te spreken over The Lord of the Rings: Gollum.

Tijdens een dev diary gaf Haral Riegler, regisseur bij Daedalic Entertainment, wat meer details over de game vrij. In The Lord of the Rings: Gollum volgen spelers het avontuur van de Hobbit die op zoek is naar zijn dierbare ring. De game is een actie-stealth avonturengame en bevat zowel parcours als stealth gameplay. De game neemt je mee van Mordor naar Mines of Moria en toont plekken die tot nu toe niet werden getoond.