Nieuwe Deadline Arena’s in GTA Online, plus driedubbele beloningen en meer

Rockstar heeft GTA Online weer voorzien van een wekelijkse update. Deze week kunnen spelers onder andere driedubbele beloningen verdienen bij A Superyacht Life.

Sommige visies op de toekomst zijn helderder dan andere – meer neon en explosief. Deadline is zo’n visioen, compleet met bijpassende oplichtende jumpsuits en helmen. Deze week zijn er zeven nieuwe arena’s voor deze geavanceerde spelmodus, verspreid over enkele van de beruchtste monumenten van de stad – en ze betalen de hele week 3x GTA$ en RP uit.

Start direct in Deadline vanuit het opstartmenu of ga naar de arena van je keuze door te navigeren vanuit het Jobs Menu. Speel bovendien een potje Deadline en koop de Shotaro vóór 30 juni om een korting van GTA$ 750.000 te krijgen (beschikbaar binnen 72 uur nadat je je hebt aangemeld na 30 juni).

3X GTA$ en RP op A Superyacht Life

Het is een veel voorkomende misvatting dat je stressvrij leeft als je eenmaal een jacht bezit. Maar niets is minder waar. Een voorbeeld? A Superyacht Life-missies geven je een kijkje in de glorieuze slachting en chaos die zo’n levensstijl met zich meebrengt. Neem contact op met Captain Darcy via je iFruit en voltooi één of alle zes missies om deze week verdrievoudigde uitbetalingen te verdienen.

2X GTA$ en RP op Entourage

Het geheim van Entourage zit ’m in de naam: het draait allemaal om teamwork. Aan de ene kant staan goed bewapende lijfwachten die samenwerken om een belangrijk doelwit naar een verzamelpunt te begeleiden, aan de andere kant staan gewapende huurmoordenaars die op zoek zijn naar een betaaldag. Communicatie is cruciaal. Maar of je wint of verliest, je krijgt dubbele GTA$ en RP voor de komende zeven dagen.

2X GTA$ en RP op Air Freight Cargo Sell-missies

Als de schappen in de vrachtruimte van je Hangar overvol zijn, is het tijd om wat van die kostbare smokkelwaar te verschepen. Geregistreerde VIP’s en CEO’s kunnen Air Freight Cargo Sell-missies starten via de laptop in hun Hangar om ladingen te droppen in Los Santos en daarbij dubbel zoveel te verdienen als normaal.

Speel de Buckingham Tee vrij

Alle GTA Online-spelers die deze week inloggen om te spelen krijgen de Buckingham Tee gratis. Er is geen betere manier om aan je vrienden en familie te laten weten dat je van privéjets en militaire contracten houdt.

Deze week op het podium: de Enus Windsor Drop

Kom deze week langs in The Diamond Casino & Resort om aan het Rad van Fortuin te draaien en win GTA$, RP, kleding, snacks en allerlei mysterieuze prijzen. Deze week op het podium staat de Enus Windsor Drop, een luxueuze cabriolet met open dak die ontworpen is om de pruik van je hoofd te blazen.

Kortingen:

Stop bij The Diamond’s Casino Bar voor een shot van iets brandbaars, en ga dan naar beneden naar The Music Locker om te verdwijnen in de zwetende massa op de dansvloer. Beide etablissementen hebben deze week een open bar, dus je braspartij zal bijna zonder gevolgen zijn.

Staar je vaak verlangend naar de branding, smachtend naar de horizon en kan je de vrijheid van de open zee bijna ruiken? Gelukkig zijn alle Galaxy Super Yachts en hun upgrades en modificaties deze week voor de helft van de prijs. Als je het luchtruim wilt kiezen, zijn alle Hangars ook afgeprijsd.

Wie wil strijden in Deadline kan 40% korting krijgen op de winkelprijs van de Shotaro en 80% op alle Deadline-outfits. Je kleden is tenslotte het halve werk.

Als je op zoek bent naar voertuigen om je Hangar mee uit te rusten of een van je Garages mee te vullen, kijk dan niet verder dan de volledige lijst met kortingen hieronder.

Voertuigen:

• Buckingham Luxor – 40% korting

• Buckingham Luxor Deluxe – 40% korting

• Buckingham Swift – 40% korting

• Buckingham Swift Deluxe – 40% korting

• Buckingham Supervolito – 40% korting

• Buckingham Supervolito Carbon – 40% korting

• Gallivanter Baller LE – 40% korting

• Gallivanter Baller LE LWB (Armored) – 40% korting

• Enus Cognoscenti – 40% korting

• Enus Cognoscenti (Armored) – 40% korting

Prime Gaming-bonussen en -voordelen

GTA Online-spelers die met succes hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming, ontvangen deze week GTA$ 100K, gewoon om te spelen.

Bovendien krijgen Prime Gaming-leden exclusieve kortingen, waaronder 60% korting op de Buckingham Nimbus privéjet, en 80% korting op de tweedeurs Grotti Bestia GTS en de klassieke Karin 190z sportwagen.

Om er verzekerd van te zijn dat je toegang hebt tot alle toekomstige voordelen, ga naar Prime Gaming en meld je aan.