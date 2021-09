Nieuwe Dead Space getoond tijdens MotiveStudio panel

Vandaag zijn tijdens een MotiveStudio panel de eerst echte beelden van Dead Space onthuld. Het gaat om een vroege, pre-production developers build, maar potverdrie, het ziet er al goed uit!

Het hele panel staat in het teken van Dead Space waarbij verschillende ontwikkelaars aan het woord komen om te vertellen over deze remaster. We zien beelden over de ontwikkeling en de vroegste versies van monsters en Isaac -de protagonist- in de nieuw engine.

Het lijkt meer te zijn dan alleen een heruitgave in een nieuw jasje. Onder ander de hitboxes zijn volledig op de schop genomen. De welbekende drie puntjes die je als mikpunt gebruikt zijn erg gevoelig. Zijn twee van de drie maar op een vijand gericht, zijn dat ook echt de enige die raken. De vernieuwde Dead Space lijkt dus echt next gen-waardig te zijn!

Ben je alleen in de stukjes gameplay geïnteresseerd, check dan de video hieronder. Wil je de hele presentatie zien, scroll dan nog een stukje verder naar beneden. Worden jullie er al een beetje enthousiast van?