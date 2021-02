Nieuwe content voor Final Fantasy 7 Remake aangekondigd

Tijdens de State of Play van 2021 werd Final Fantasy 7 Remake Integrade angekondigd voor de PlayStation 5 en PlayStation 4. Dit is niet alleen een upgrade, maar de game die vorig jaar verscheen, inclusief extra content. Bekijk de trailer hier!

De PlayStation 5 patch werd namelijk aan het einde ook aangekondigd, die gratis te downloaden zal zijn als je de PlayStation 4-versie hebt. Dit geldt voor zowel deel één als de Integrade-content. Bovendien werd ook bekendgemaakt dat Yuffie speelbaar zal worden. Zij werd niet geïntroduceerd in de remake, maar krijgt nu een eigen verhaallijn.

De PlayStation 5 upgrade geeft je twee verschillende opties qua framerate en resolutie. Zo is de game speelbaar in 1440p en 60fps (upscaled naar 4k) of 1440p met 30fps en ray-tracing. Ook zal de game gebruik maken van de haptische feedback van de DualSense. We moeten nog wel even wachten, want Integrade verschijnt pas op 10 juni.