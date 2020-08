Nieuwe Call of Duty wordt in Warzone onthuld

Fans van Call of Duty kijken waarschijnlijk al maanden uit naar de onthulling van de nieuwe iteratie, maar deze blijft nog steeds uit. Activision laat inmiddels weten waar we de onthulling mogen verwachten.

Normaal gesproken zou de nieuwe iteratie al lang aangekondigd zijn, maar dit jaar kiest Activision voor een andere route. Ongetwijfeld heeft het coronavirus impact op gehad, maar het duurt nu wel erg lang. Activision heeft nu in ieder geval, tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers, laten weten de game sowieso dit jaar komt en dat deze in Call of Duty Warzone zal worden onthuld.

Er wordt al sinds eind vorig jaar volop gespeculeerd over de nieuwe game en een van de dingen die al bevestigd zijn, is het feit dat Treyarch en Raven Studios de game zullen maken. Er werden alle mogelijke aanwijzingen in Call of Duty Warzone gevonden en die lijken dus nu ook al min of meer te zijn bevestigd.

Het is overigens best logisch dat Activision de Battle Royale-game gebruikt om hun nieuwe Call of Duty te promoten. Immers kent de free-to-play game 75 miljoen spelers.

Aangezien Call of Duty Modern Warfare/ Warzone Season 5 net van start is gegaan, verwachten we dat we niet heel lang meer op een onthulling hoeven te wachten.