Nieuwe Call of Duty voor consoles en pc komt eind dit jaar

Voor degene die bang waren dat we dit jaar geen nieuwe Call of Duty zal komen, hebben we goed nieuws: Activision heeft namelijk bevestigd dat deze eraan komt.

Alhoewel de uitgever bevestigde dat er in het vierde kwartaal een nieuwe Call of Duty zal komen, onthulde de uitgever niet wie de game zal ontwikkelen. Vorig jaar was het eigenlijk de beurt aan Sledgehammer, maar Activision zag blijkbaar genoeg redenen om Treyarch’s Black Ops Cold War voorrang te geven.

De uitgever noemde overigens de nog te onthullen Call of Duty ‘sterk’ en bevestigde dat ook deze game met Warzone zal worden ge├»ntegreerd. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers liet Activision ook weten dat Call of Duty het extreem goed doet. Ruim 250 miljoen spelers speelden namelijk in 2020 een van de games en dat is drie keer zo veel als in 2018. Daarnaast zag de franchise ruim 100 miljoen maandelijks terugkerende spelers.

Ondanks de wat gematigde ontvangst van Black Ops Cold War stegen de verkoopaantallen met 40% ten opzichte van het jaar daarvoor. Echter valt hier ook de volledige versie van Modern Warfare onder. Echter hebben sinds Season One de meeste spelers hun Battle Pass geactiveerd en is het aantal dat dit gedaan heeft het hoogst sinds dit geïntroduceerd werd in Call of Duty.