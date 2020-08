Nieuwe Call of Duty mogelijk aanstaande maandag onthuld?

Het lijkt erop dat we op 10 augustus dan eindelijk de onthulling van de nieuwe Call of Duty kunnen verwachten.

Activision heeft namelijk naaro diverse media een krat opgestuurd. De krat os voorzien van een slot dat alleen geopend kan worden als degene aanstaande maandag om 18:00 (Nederlandse tijd) een SMS sturen. Dan zouden ze de code krijgen om de krat te kunnen openen.

So………. This just arrived from Activision. “Do not open this crate until August 10 at 12PM ET.” pic.twitter.com/scFTmAMZlt — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 6, 2020

Het wil natuurlijk niet zeggen dat dan daadwerkelijk de nieuwe Call of Duty wordt onthuld. Echter is de kans dat dit wel gebeurd groot.

Immers is het al augustus en is de game nog steeds niet onthuld. Volgens geruchten gaat de game Black Ops Cold War heten. Zodra we hier meer over horen, laten we jullie dat uiteraard weten.