Nieuwe BioShock speelt zich af schijnbaar af op een nieuwe locatie

Dat er een nieuwe BioShock in ontwikkeling is, wisten we natuurlijk al. Alhoewel het nog even kan duren voor we ermee aan de slag kunnen, geven vacatures hints van wat we kunnen verwachten.

Cloud Chamber, de nieuwe ontwikkelaar achter de serie is namelijk druk op zoek naar extra handjes voor de ontwikkeling van de nieuwe BioShock. Ze zijn op zoek naar diverse ontwikkelaars voor meerdere posities, zoals een ‘lead enviroment modeler’.

In de omschrijving van de vacature </awordt gemeldt dat de ideale kandidaat ‘het voorbeeld moet stellen’ en ‘helpen met een nieuwe en fantastische wereld leven in te blazen’. Dit lijkt toch wel te suggereren dat de nieuwe BioShock een nieuwe locatie zal hebben.

De originele BioShock en diens opvolger speelden beide in de onderwaterwereld van Rapture af en BioShock Infinite speelde zich af in de zwevende stad Columbia. De DLC voor Infinite wist de twee verhalen op een hele unieke wijze aan elkaar te koppelen.

Het zou niet heel vreemd zijn als er besloten wordt dat de volgende BioShock zich in een nieuwe wereld zal afspelen. We zijn alleen benieuwd of de nieuwe ontwikkelaar het aandurft om deze game ook weer aan de vorige te koppelen of dat ze besluiten om de serie een reboot te geven. Het zou natuurlijk ook zo maar kunnen dat ze besluiten om een andere richting in te gaan, maar daarover wordt in de vacatures helaas niks gemeld.

De nieuwe BioShock is nog niet heel lang in ontwikkeling en het kan gerust nog wel een flinke tijd duren voor we meer over deze game zullen horen. Al hebben we vernomen dat deze game mogelijk al in 2017 in ontwikkeling ging.