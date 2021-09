Ontwikkelaar Remedy heeft 7 minuten aan nieuwe beelden van Alan Wake Remastered gedeeld. We zien wat gameplay en een cutscenes voorbij komen in prachtig 4K. Check het hier snel!

De spannende sfeer zit er direct goed in. Alan en zijn partner zijn gecrashed met de auto. Eenmaal bijgekomen is zijn partner weg en hij heeft geen idee waar ze is gebleven. Verderop is een benzinepomp te zien, wat de beste optie lijkt te zijn. Het is echter een gevaarlijke tocht door het bos heen lijkt.

Alles heeft een grafische update gekregen, van graphics tot de UI. Op de PC kan men ook gebruik maken van DLSS, wat er voor zorgt dat de performance vele malen beter wordt, zonder dat het op visueel vlak verliest. Alan Wake Remastered komt op 5 oktober uit voor de PC, Xbox One en Series X|S en de Playstation 4 en 5.