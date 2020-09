Nieuwe beelden van System Shock remake

Hackers opgelet! Nightdive Studios heeft twee nieuwe video’s vrijgegeven van System Shock remake. De beelden tonen onder andere het nieuwe Cyberspace. Ook is te zien hoe vijanden een kopje kleiner gemaakt kunnen worden.

De door neon gekleurde virtuele realiteit, beter bekend als Cyberspace, brengt de speler naar het domein van de kwaadaardige supercomputer SHODAN. Verwacht vooral veel felle kleuren en een pompende soundtrack gedurende deze gameplay-segmenten. System Shock zal niet enkel bestaan uit hacken. Ook het omleggen van vijanden behoort tot het takenpakket van de speler. Daarbij is het nu mogelijk om ze wat ledematen armer – pun intended – te maken.

System Shock remake werd oorspronkelijk in 2015 aangekondigd, is inmiddels dus al vijf jaar in ontwikkeling en heeft daarbij de nodige problemen gehad. Het goede nieuws wel dat de game ergens dit jaar zal verschijnen op pc, PlayStation 4 en Xbox One. Ook de remake van het aangekondigde tweede deel staat nog altijd in de pijplijn.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk snel de beelden hieronder. Liever zelf aan de slag? Op Steam en GOG staan speelbare alfa-demo’s van System Shock.