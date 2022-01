Star Wars 1313 was een game die erg enthousiast werd ontvangen bij onthulling, maar werd helaas al vrij snel geannuleerd. Nu blijkt ook nog eens dat Boba Fett de hoofdrol zou vertolken in de game.

The Vault heeft namelijk nieuwe beeldmateriaal van de geannuleerde game gevonden, waarin we de (voormalig) bounty hunter in actie zien.

Star Wars 1313 werd tijdens de E3 van 2012 aangekondigd en was een third person actiegame die op Coruscant plaats zou vinden. Helaas heeft de game nooit het daglicht gezien, maar sinds het annuleren ervan verschijnen er nog geregeld nieuwe concept art en beeldmateriaal van de game.