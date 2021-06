EA DICE heeft laten weten dat zij op 9 juni de nieuwe Battlefield zullen onthullen.

Op Twitter laat de ontwikkelaar weten dat de onthulling op 9 juni om 16:00 onze tijd zal plaatsvinden middels een livestream.

De nieuwe Battlefield krijgt volgens de geruchten geen subtitel of nummer, maar zal gewoon Battlefield heten. De game krijgt waarschijnlijk een moderne setting en ook is er een Battle Royale modus in ontwikkeling. Deze zal echter niet bij de lancering gaan verschijnen.