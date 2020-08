Nieuwe Assassin’s Creed Valhalla trailer met vrouwelijke Eivor

Ubisoft heeft een nieuwe trailer uitgebracht van Assassin’s Creed Valhalla. Hierin is dit keer de vrouwelijke Eivor te zien en hoe ze het pols-mes gebruikt.

In de trailer is een hoop nieuws te ontdekken. Zo is er bijvoorbeeld te zien hoe Eivor en de vikings buiten oorlogstijd leven. Het doorbreekt het vooroordeel over vikings van ‘harteloze’ en ‘godeloze’ barbaren door te tonen hoe Eivor onschuldige mensen laat ontsnappen van het slagveld. Daarnaast toont het wat speelse sparsessies tussen de bloederige gevechten door.

De trailer heeft voor de verandering de vrouwelijke versie van Eivor in de hoofdrol, aangezien de marketing van de game zich tot nu toe vooral richtte op de mannelijke versie.

Check hieronder de trailer:

Het tweede deel van de trailer toont meer van wat we gewend zijn van een Assassin’s Creed spel. Dat wil zeggen: bebloede slagvelden, sterke vijanden en het legendarische verborgen pols-mes.

Zoals je in de trailer kan zien, wordt vrouwelijke Eivor overweldigd door een Valhalla versie van Gregor ‘The Mountain’ Clegane. Na haar aanvallen af te weren en haar verslagen lijkt te hebben, keert hij zich naar zijn commandant om toestemming te vragen haar te doden. Echter heeft Eivor het verborgen pols-mes en maakt dankbaar gebruik van de korte afleiding. Met als gevolg, een dodelijke afloop voor ‘Gregor’.

Ondanks dat je voortdurend kan switchen tussen een mannelijke of een vrouwelijke Eivor, is het bekend geworden dat de ontwikkelaars eerst enkel een vrouwelijke Eivor voor ogen hadden. Dit is niet zo vreemd aangezien in Assassin’s Creed Odyssey het idee oorspronkelijk was om enkel Kassandra als protagonist te hebben. Maar Ubisoft weigerde dit aangezien ze vonden dat ‘vrouwen niet verkopen’. Voor meer hierover en hoe het is om een gamende vriendin te hebben, lees je in de kersverse column: Help mijn vriendin is gamer!