Nieuwe Asassin’s Creed Valhalla trailer duikt in op het verhaal

Er is een nieuwe Assassin’s Creed Valhalla trailer verschenen waarin we meer van het verhaal van de game te zien krijgen.

In de trailer zien we hoe Eivor verscheurd wordt tussen zijn plicht jegens zijn broer en zijn persoonlijke zoektocht naar glorie. Er wordt ook een beetje gevochten met de Saksen die voor de goede orde worden ingezet.

De clan van Eivor is op zoek naar meer in het land van Engeland, omdat ze uit Noorwegen worden verdreven door oorlog en slinkende hulpbronnen. Hier kom je de Hidden Ones, Saksische koningen en de zonen van Ragnar Lothbrok tegen.

Je zult ook in aanraking komen met een ‘mysterieuze, groeiende bedreiging’ voor het lot van Engeland.

Assassin’s Creed Valhalla stond oorspronkelijk voor 17 november op de planning, maar verschijnt een week eerder om gelijktijdig met de Xbox Series X in de winkels te liggen.