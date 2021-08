Nieuwe Ace Combat is in de maak

Gisteren werd in een livestream bekendgemaakt dat Bandai Namco en ILCA bezig zijn met een nieuwe Ace Combat-titel.

De livestream is volledig in het Japans, maar het is duidelijk dat er wordt gewerkt aan een nieuwe titel in de Ace Combat serie. Bandai Namco is een bekende in de game wereld, maar ILCA zegt de meeste mensen niet zoveel. Zij hebben ook meegeholpen aan Ace Combat 7 en werken nu ook aan Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Producent Kazutoki Kono zei het volgende erover:

“Ik hoop dat fans blij zijn met de kennis dat het nieuwe spel in ontwikkeling is. Met de nieuwe werknemers maken we een nieuwe Ace Combat-game, een nieuw tijdperk”, vervolgde Kono. “Ik weet niet waar we over vijfentwintig jaar zijn, maar de Ace Combat-reeks gaat door.”

Het laatste deel uit de franchise heette Ace Combat 7: Skies Unknown en kwam in 2019 uit voor de vorige generatie. Dit deel werd meer dan drie miljoen keer verkocht, een toppunt in de franchise sinds het begon in 1995 op de PlayStation 1. We weten nog niet wat we kunnen verwachten van de nieuwste toevoeging, maar we hopen er dit jaar meer over te horen!