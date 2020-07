Nieuwe aanwijzing terugkeer van Splinter Cell

De Italiaanse stemacteur van Sam Fisher heeft wederom een aanwijzing gegeven over de mogelijke terugkeer van Splinter Cell.

Fans van de serie wachten al jaren op een nieuw deel, maar hoeven misschien niet zo lang meer te wachten. Zo heeft Luca Ward, de stemacteur van Sam Fisher in de Italiaanse versie van de game, een aanwijzing gegeven over de mogelijke terugkeer van Splinter Cell.

Echter is het belangrijk om te vermelden dat dit niet de eerste keer is dat Ward de terugkeer voorspeld, dus moet men dit nieuws met een korreltje zout nemen.

Het nieuws komt van Multiplayer.it die recentelijk een interview met Luca Ward publiceerde.

“Er is de terugkeer van Splinter Cell welke plaats zou moeten vinden voor een sluitend hoofdstuk, maar ik weet het niet zeker. Echter zijn ze nog niet zeker of ze dit in 2021 gaan doen. Eerst zou het in 2020 zijn, maar toen kwamen er door de omstandigheden meerdere grote projecten stil te liggen. Andere gingen naar Cyberpunk 2077, waar ik zelf nu bijna klaar mee ben,” aldus Ward.

“Maar ik ben zeker van de terugkeer van Splinter Cell, dit is een feit,” voegde Ward toe.

Het gerucht van een nieuwe Splinter Cell waart al een tijdje rond. Zo vertelde Ubisoft afgelopen jaar dat ze Splinter Cell op een “grote manier willen laten terugkomen”. Terwijl Ubisoft Spanje met een Tweet zinspeelde op een mogelijk vervolg.

Het is ook de moeite waard om te vermelden dat Ubisoft meerdere onaangekondigde AAA titels in de maak heeft. Waarvan Far Cry 6 de meest recent onthulde titel is.

We houden jullie op de hoogte als we meer weten over de terugkeer van Splinter Cell!