Nieuwe 3D Donkey Kong game in 2021?

Er zijn altijd al geruchten geweest van een volwaardige Donkey Kong game. Nu lijken er ook concrete aanwijzingen voor met Nintendo zelf aan het roer.

Team van onder andere Super Mario Odyssey

NintendoLife heeft via verschillende bronnen (binnen en buiten Nintendo) vernomen dat het bedrijf werkt aan een nieuwe Donkey Kong game. Deze keer niet via Retro Game Studios, maar uit hun eigen koker. Hier zouden onder andere medewerkers bij zitten van het Super Mario Odyssey team. De laatste keer dat Nintendo zelf een Donkey Kong maakte, was in 2004; Donkey Kong: Jungle Beat op de Nintendo GameCube. Verder hebben vooral Rare (eerste Donkey Kong Country series) en Retro Studios (reboot Donkey Kong Country series) deze IP opgepakt.

Het is verder nog onduidelijk of het om een 2D/2,5D of 3D game gaat. Mijn hoop gaat nog steeds uit naar een volwaardige 3D Donkey Kong game, zoals we die kennen van de Nintendo 64. Het belooft wel veel goeds dat niet Retro Studios achter de ontwikkeling zit, maar Nintendo zelf. Een Donkey Kong Country game zal het dus hopelijk niet gaan worden.

We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden als er meer informatie naar boven komt. Geniet in de tussentijd hier van de allerleukste soundtracks van deze franchise.