Steam blijft het erg goed doen, want dit jaar is alweer het record van gelijktijdige spelers verbroken en niet met zo’n klein beetje ook!

Volgens analyseplatform SteamDB waren er op 2 januari namelijk 27.942.036 spelers gelijktijdig op het platform online, waarvan 8,2 miljoen ook daadwerkelijk een game aan het spelen was. Het voorgaande record was 25 miljoen spelers. Overigens was 2020 wel het beste jaar voor het online platform, aangezien er in dat jaar zes records sneuvelden!