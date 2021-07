Nieuw Nintendo Switch-dock ook los verkrijgbaar

Gisteren kondigde Nintendo pardoes een nieuwe versie aan van zijn handheld-console. Het vernieuwde dockingstation is naar verluid ook los te koop.

Nintendo heeft dit bevestigd aan website Digital Trends. Naast de witte versie die we in de trailer zagen komt er ook weer een zwart model uit. Beide worden via de webshop van Nintendo verkocht. Fysiek in de winkel komen ze niet.

Naast dat het nieuwe dock er erg strak uit ziet met mooie ‘ronde hoeken’ is er ook een ethernet-poort op te vinden. Dit maakt een bekabelde netwerk verbinding mogelijk, een erg gewenste wijziging. De losse dock zal echter geen meegeleverde HDMI-kabel of adapter bevatten. Een prijs voor het dock wordt niet genoemd.

De nieuwe Switch OLED zal over een 7″ OLED display beschikken, evenals standaard 64 GB geheugen, in tegenstelling tot de 32GB van de eerste Switch. Ook zal de batterijduur verbeterd zijn. Er zit (helaas) niet meer kracht in de machine. Een eventuele “Switch Pro” blijft dus nog even uit.