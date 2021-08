Nieuw in Red Dead Online: Call to Arms Mode, Plus Nieuw Crime Contract en meer

Gunslingers aan weerszijden van de wet kunnen nu in Red Dead Online’s nieuwe survival mode: Call to Arms springen, waar ze de lokale bevolking moeten verdedigen tegen waves van binnenkomende vijanden in steden en hold-outs zoals Blackwater, Strawberry, MacFarlane’s Ranch, en anderen, met extra beloningen voor het spelen deze week.

Deze week debuteert ook The Cornwall Contract, een risicovolle overval op een van de rijkste mannen in de vijf staten – Leviticus Cornwall, evenals The Quick Draw Club No. 2 met een groot aantal speciale bonussen en zeldzame items.

Meer hoogtepunten uit het nieuws zijn onder meer:

• Nieuwe kortingen: 5 Gold Bars korting op de Moonshine Shack, 40% korting op alle Moonshine Shack Upgrades, Moonshine Bar Photographs en alle Sniper Rifles, plus 30% korting op alle Emotes, Norfolk Roadster Horses en alle Moonshiner Cosmetic Role Items

• Prime Gaming-voordelen: spelers die vóór 30 augustus verbinding maken met Prime Gaming ontvangen een beloning voor een gratis Hat tot Rank 15, plus afzonderlijke aanbiedingen voor 50% korting op de Rolling Block Rifle en 30% korting op geselecteerde Camp Equipment bij Wilderness Outfitters

• Inlogbonussen: alle spelers ontvangen een gratis Ability Card en 10X Gun Oil voor het spelen deze week

• Terugkerende Outlaw Pass-items: de Clelland-outfit, zoals gedragen door John Marston, en de Rafferty Eyepatch zijn nu te koop bij Madam Nazar

• Blood Money-bonussen: een extra RDO$100 (te ontvangen binnen 72 uur) voor degenen die deze week alle vier Blood Money mission-givers bezoeken (Sean Macguire, Joe, James Langton en Anthony Foreman), daarnaast een verhoogde kans om Capitale te ontdekken tijdens het plegen van Crimes

• The Quick Draw Club nr. 2 is nu beschikbaar, met zeldzame items en bonussen, waaronder 25 Gold Bars om de volledige kosten terug te verdienen, plus als je alle vier de delen van de Quick Draw Club koopt, verdien je een beloning om de aanstaande Halloween Pass 2 gratis te claimen

• Bonussen voor Quick Draw Club No. 1-leden die de tweede pas binnen de komende twee weken kopen, zij ontvangen RDO$300 en 2000 Character XP (binnen 72 uur)

• Nieuw Crime Contract: The Cornwall Contract, gericht op de beruchte magnaat Leviticus Cornwall

• En de nieuwe op Survival gebaseerde Mode, Call to Arms, is nu beschikbaar met driedubbel RDO$, XP en Gold voor iedereen die deze week speelt, plus een aanbieding voor 30% korting op elk Novice of Promising Role Item (te ontvangen binnen 72 uur )

Voor de volledige details van de update verwijzen we je weer naar de Newswire van deze week!