Nieuw beeldmateriaal van Psychonauts 2 vrijgegeven

Er zijn drie nieuwe screenshots vrijgegeven van Psychonauts 2 door Double Fine.

De ontwikkelaar deed dat via haar eigen Twitterkanaal. Vermoedelijk omdat fans eerder al wazige screenshots hadden gedeeld. “If you wanted some new high rez stuff, you coulda just asked…”, aldus Double fine. Hieronder de screenshots:



Eerder werd bekend dat Psychonauts 2 nog dit jaar uit zal komen. Het tweede deel is de langverwachte opvolger van het eerste in 2005 verschenen deel en de vr-titel Psychonauts in the Rhombus of Ruin. De games staan vooral te boek als een verassend goede platformer, compleet met een eigen karakteristieke stijl. Psychonauts 2 zal te verkrijgen zijn op PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X en S, Game Pass en pc.