Nieuw artwork verschenen van volgende Mass Effect

Goed nieuws voor Mass Effect-fans, er is namelijk vers artwork verschenen van de nieuwe Mass Effect-game.

De drie afbeeldingen in kwestie zijn verschenen op Tumblr en oorspronkelijk afkomstig uit BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development. Bekijk ze snel hieronder:

Ondanks dat het artwork zeker tof is om naar te kijken, zegt het ons nog weinig over de daadwerkelijke richting. Zo kunnen veel van de ideeën bijvoorbeeld nog geschrapt gaan worden. Eerder artwork liet bovendien gespiegelde versies van ME2-karakters zien. Het blijft dus voorlopig nog even gissen wat BioWare precies voor ons in petto heeft.