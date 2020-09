NieR Replicant remaster krijgt een releasedatum

Square Enix heeft bekend gemaakt dat de remaster van NieR Replicant in april 2021 in de schappen zal liggen. Ver. 1.22474487139, zoals de remaster ook wel bekend staat, zal uitkomen voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.

De onthulling is vandaag gedaan tijdens een livestream van de Tokyo Game Show. Naast de releasedatum is er ook onder andere gesproken over de ‘White Snow limited edition’ van NieR Replicant ver. 1.22474487139. Verdere details over de Westerse uitvoering van deze speciale editie zijn echter nog niet definitief. De livestream is in z’n geheel terug te bekijken middels deze link.

In maart werd voor het eerst bekend dat NieR Replicant een remaster zou gaan krijgen. Inmiddels is er weer een nieuwe (Japanse) trailer waaraan je je ogen de kost kunt geven.