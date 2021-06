NieR Replicant 1 miljoen keer verscheept

De NieR-franchise lijkt een tweede verkoopsucces binnen te hebben. NieR Replicant is namelijk een miljoen keer over de toonbank gegaan. Het gaat hier om een combinatie van fysieke en digitale verkopen.

NieR-replicant is een remaster van de originele NieR uit 2010. Interessant detail is dat uitgever Square Enix toentertijd 500.000 verkopen verwachtte van dat spel. Mooi om te zien dat de remaster twee maanden na release het dubbele heeft gehaald. Daarnaast is er ook goed nieuws voor NieR’s vervolg, NieR Automata. Deze is namelijk al ruim zes miljoen keer verkocht.