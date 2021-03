Nier: Automata is beter op Game Pass PC dan Steam

Nier: Automata is nu beschikbaar op Xbox Game Pass PC. Spelers op PC konden de game al een tijd spelen op Steam, maar die versie van de game staat bekend om zijn technische problemen. Tot de verbazing van spelers is de Xbox Game Pass PC versie beter.



Het is al een een tijd bekend dat Nier: Automata op Steam niet een hele goede port is. De Steam port van Nier: Automata heeft problemen met de resolutie, een vaste frame rate die niet hoger gaat dan 60, slechte controls voor muis en keyboard en nog veel meer. Ontwikkelaar Platinum Games en uitgever Square Enix hebben de game nooit gefixt met updates. Dat lag in de handen van de fans.

Het is daarom niet raar dat spelers dachten dat de Xbox Game Pass PC versie dezelfde problemen zou hebben als de Steam port. Tot verbazing is die versie van de game beter dan op Steam. De problemen die zich voordeden zijn grotendeels verdwenen; het enige wat is overgebleven is de framerate die vast staat op 60.

Deze versie van Nier: Automata is dezelfde versie als op Xbox One. Die staat bekend als de Become as Gods edition. De versie die op Steam te verkrijgen is heet Game of the YoRHa edition. Het is nu onzeker wat er met de Steam versie gaat gebeuren. Er gaan geruchten dat die versie verwijderd wordt en dat het vervangen zal worden door de Become as Gods edition, maar dat blijven geruchten.

Square Enix zal vandaag hun eerste digitale direct hebben genaamd Square Enix Presents. Er is een kans dat zij wat zullen zeggen over Nier: Automata op Steam. Vooral nu Nier: Replicant zo dicht in de buurt is. Nier: Automata Become as Gods edition is nu beschikbaar op Xbox Game Pass PC.