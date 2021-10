Nickelodeon All-Star Brawl verschijnt morgen

Nickeloden All-Star Brawl is het tegengeluid voor Super Smash Bros Ultimate. Wat denken jullie van deze game? Check hier de laatste nieuwe beelden.

Een grote collectie vechters

Morgen is dan eindelijk de release van Nickelodeon All-Star Brawl. De vechtgame die op moet boksen tegen de alleenheerser van Nintendo. Eerlijk gezegd denk ik dat deze game best een leuke kans maakt. Alleen al door de tot nu toe bekend gemaakte vechters. Denk aan CatDog, Ren & Stimpy, Spongebob en Patrick, Korra en Aang en ga zo maar door. Alle bekende tekenfilms die op Nickelodeon worden uitgezonden kunnen in game voorkomen.

Of Nickelodeon All-Star Brawl een kans maakt tegen Super Smash Bros Ultimate is nog maar de vraag. Morgen verschijnt de game op alle consoles, dus dat is meteen al een extra voordeel.