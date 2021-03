Niantic toont futuristische AR-bril

Nintanic, de ontwikkelaar van onder andere Augmented Reality-game Pokémon GO, heeft een teaser getoond van een zogenomende AR-bril.

De afbeelding waarbij we enkel een klein deel van de bril zien is geplaatst door John Hanke, oprichter van Niantic. Een AR-bril, ofwel een Augmented Reality-bril, kun je vergelijken met een VR-bril, zonder dat je je helemaal afsluit van je omgeving. Het is dus in principe een normale bril met een processor en video chip die dingen in de glazen kunnen projecteren, zodat het lijkt dat er van alles in de echte wereld gebeurt. Vergelijkbare producten zijn de Hololens van Microsoft en de Google Glasses.

Hoe, wat en wanneer de bril moet verschijnen, en of deze gaat verschijnen zoals hij hieronder wordt getoond is niet duidelijk. Wel weten we dat Niantic eerder al bezig ging met een soortgelijk concept, waarbij ze vooral een soort mal wilde maken, zodat derde een beginnetje hebben om zelf een AR-bril te ontwikkelen.

Het is mooie techniek om met games te gebruiken, in ieder geval voor games als Pokémon GO en Harry Potter: Wizards Unite. Maar er kan natuurlijk veel meer mee, denk aan Minecraft spelen in je directe omgeving, strategiespellen op je keukentafel en een hele nieuwe manier van bordspellen spelen! Wij zijn benieuwd wat de toekomst brengt.