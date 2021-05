Ni No Kuni II: Revenant Kingdom komt naar Switch

Bandai Namco heeft laten weten dat Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Prince’s Edition op Nintendo Switch verschijnt. De bevestiging volgt na eerdere geruchten.

In Ni No Kuni II: Revenant Kingdom volgt de speler het verhaal van Evan Pettwhisker Tildrum die opzoek moet naar een plek om een nieuw koninkrijk te vestigen. Alle personages zijn ook in dit deel weer ontworpen door Yoshiyuki Momose, eerder werkzaam bij het geliefde Studio Gibli.

De game verscheen oorspronkelijk in 2018 op PS4 en Windows. Na de release volgden nog meerdere uitbreidingen. Deze zullen allemaal inbegrepen zijn in de aankomende Switch-versie.