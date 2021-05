Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom lijkt naar de Switch te komen

Het Entertainment Software Rating Board, ofwel het ESRB, heeft een rating afgegeven voor een Ni Ni Kuni 2 Nintendo Switch versie.

De editie die voor de Nintendo Switch moet verschijnen gaat de Prince Edition heten, wat vermoedelijk een versie is met alle DLC inbegrepen. Zeker weten doen we het nog niet, Bandai Namco heeft nog niks naar buiten gebracht.

Het origineel kwam in 2018 uit voor de Playstation 4, Xbox One en PC. Wij waren er destijds behoorlijk over te spreken en kijken dan ook zeker uit om naar het magische avontuur opnieuw te beleven. Het eerst deel, Ni No Kuni: Wrath of the White Witch kwam twee jaar geleden ook opnieuw uit op de Nintendo Switch.