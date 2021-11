Next-gen versie Guardians of the Galaxy voorzien van Ray-Tracing ondersteuning

Eidos Montreal heeft Guardians of the Galaxy van een update voorzien, die onder andere Ray-Tracing ondersteuning naar de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles met zich meebrengt.

De game ondersteunde Ray-Tracing tot dusver alleen op de PC, maar met deze update ook op de PlayStation 5, Xbox Series S en X. Check vooral deze special mocht je niet weten wat Ray-Tracing inhoud.

Ook zorgt de update dat de FPS-limiet van de Xbox Series S-versie iets omhoog geschroefd wordt. Deze was namelijk 30fps, maar zal nu tussen de 30 en 60fps liggen. De update brengt als laatste een save rollback-optie naar de game. Indien spelers vastzitten in de game door bijvoorbeeld een bug, kan hiermee het probleem opgelost worden.

Guardians of the Galaxy is sinds 26 oktober verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles. Houd de site in de gaten voor de review!