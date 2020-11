Next-gen upgrade Doom Eternal komt niet bij launch uit

Doom Eternal zal speelbaar gaan worden op de PS5 en Xbox Series X/S, ook voor spelers die de current-gen versie in huis hebben. Echter zal de gratis next-gen upgrade niet beschikbaar zijn bij de lancering van de nieuwe consoles.

Dit heeft uitgever Bethesda laten weten in een blogpost. Wanneer de next-gen upgrade dan wel komt is nog niet duidelijk. Wel belooft de uitgever dat Doom Eternal een van de eerste games zal zien die een dergelijke upgrade gaat krijgen. Natuurlijk is het gebruik van backwards compatibility ook een optie op beide consoles.

Ben je overigens benieuwd wat wij van de game vonden? Check dan snel onze review.