New World verliest helft van de spelers binnen een maand tijd

De gloednieuwe MMORPG van Amazon lijkt in een rap tempo spelers te verliezen. Binnen een maand tijd is de spelersbasis namelijk al gehalveerd.

Bij de launch van New World op 28 september was de spelersbasis rond de één miljoen spelers die tegelijkertijd waren ingelogd. Een maand later ligt dit cijfer rond de 508.000, de helft van waar New World mee startte. Het is dus maar de vraag of New World zometeen genoeg spelers behoudt om zichzelf draaiende te houden.

Toch is een dergelijke daling van spelers redelijk normaal voor een MMO: de hype rond een spel wordt minder en spelers weten binnen een maand of dit spel wel voor hen geschikt is. Ook had New World problemen bij de launch: mijn collega Rogier moest vier uur wachten voordat hij bij launch de game in kon, maar er zijn ook nog steeds serieuzere problemen, zoals videokaarten die kapot gingen bij het spelen van Amazon’s MMO.