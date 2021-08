New World opnieuw uitgesteld; verschijnt op 28 september

Amazon heeft, na de feedback op de beta, besloten om New World opnieuw uit te stellen. Het is gelukkig niet zo heel erg, want de game komt nu een kleine maand later.

In de verklaring meldt het bedrijf dat ze na de gesloten beta ontzettend veel feedback heeft gekregen en daaraan willen werken.

“We willen dat de lancering van New World een soepele en leuke ervaring is voor alle spelers, en dat betekent dat je een aantal verbeteringen moet aanbrengen op basis van wat je tegenkwam tijdens de gesloten bèta”, luidt de ontwikkelaarsupdate. “Dus we gaan een paar extra weken de tijd nemen om bugs te vernietigen, de stabiliteit te verbeteren en het spel op te poetsen.”

De ontwikkelaar laat verder weten dat het geen “gemakkelijke beslissing” was om de game opnieuw uit te moeten stellen. De game stond namelijk oorspronkelijk gepland voor 25 augustus 2020, maar werd vorig jaar uitgesteld naar de lente van 2021. Ook dit was niet haalbaar en vervolgens kreeg de game een releasedatum van 31 augustus. Het lijkt er nu in ieder geval wel op dat de definitieve release op 28 september zal zijn.

Het team laat weten “vereerd” te zijn door alle support die de gesloten beta heeft gekregen. Deze werd door één miljoen spelers gespeeld, die in totaal 16 miljoen uur in het voorproefje hebben doorgebracht.