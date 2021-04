New Pokémon Snap voorpret

Kun jij niet wachten om New Pokémon Snap te gaan spelen? Hier zijn een aantal filmpjes om de boel nog even flink aan te wakkeren.

Om de dag iets nieuws

In de aanloop naar de release op 30 april heeft Nintendo steeds om de dag een filmpje geplaatst met daarin elementen uit de game. Zo zien we een filmpje gericht op de achtergrondgeluiden, maar ook één die ons meeneemt naar het doel van New Pokémon Snap. Voor sommigen misschien nog niet helemaal duidelijk, maar deze game focust zich op het fotograferen van Pokémon. De voorganger op de Nintendo 64 krijgt daarmee eindelijk een vervolg. Laten we hopen dat de gameplay opnieuw aan zal slaan en er genoeg vernieuwingen te zien zullen zijn.

Let er wel op dat niet The Pokémon Company of Nintendo de ontwikkelaar is van deze game, maar Bandai Namco. Het is daarom nog even afwachten of dat de game goed doet of juist niet. Wij zullen je daar over een tijdje vast meer over vertellen.

New Pokémon Snap verschijnt exclusief op de Nintendo Switch.