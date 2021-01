New Pokémon Snap komt op 30 april uit voor Nintendo Switch

The Pokémon Company heeft uit het niets de releasedatum van aangekondigd van New Pokémon Snap. Het spel is vanaf 30 april verkrijgbaar op de Nintendo Switch.

De releasedatum wordt bekend gemaakt in een nieuwe trailer. In deze trailer zien we een voorproefje van de locaties en Pokémon die je in avontuur door de Lental-regio gaat tegenkomen. In New Pokémon Snap kun je naar hartenlust plaatjes schieten van Pokémon in hun natuurlijke leefomgeving.

New Pokémon Snap is nu te pre-orderen op de Nintendo Switch eShop.