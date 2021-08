NetherRealm werkt volgens Grubb aan Mortal Kombat 12

Ondanks geruchten over een mogelijke Injustice/ Marvel vs DC-game van NethearRealm Studios zou de ontwikkelaar toch bezig zijn met Mortal Kombat 12.

VentureBea en Giant Bomb journalist Jeff Grubb claimt namelijk dat NetherRealm Studios bezig zou zijn met een nieuwe Mortal Kombat, ondanks dat er eerder andere geluiden waren.

Het zou overigens een tactische keuze van de ontwikkelaar zijn, aangezien het een IP is die van hun eigen is. Gezien de aanhoudende onzekerheid van de ontwikkelaars van Warner Bros Interactive Entertainment zou men dus liever een nieuwe Mortal Kombat maken. Hierdoor zou de ontwikkelaar door kunnen gaan met ontwikkelen in het geval zij in handen komen van een andere partij, wat niet zou gaan als ze met licenties van Warner Bros zouden gaan werken. Gezien het succes van deel 11 is het ook niet geheel vreemd dat de ontwikkelaar er verder mee wil.

Neem het geheel vooralsnog met een korrel zout. Immers heeft Warner Bros de gehele game divisie onder het WarnerMedia en Discovery label geplaatst. Echter is er al geruime tijd interesse in de ontwikkelaars van de uitgever.