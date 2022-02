Netflix werkt aan een BioShock-verfilming

Er werd al enige tijd gespeculeerd over een BioShock-verfilming en deze is dan nu door Netflix bevestigd.

Er werd al eerder een poging gedaan om de klassieker van Irrational naar het witte doek te brengen, maar helaas werd daar de stekker uit getrokken. Universal wilde namelijk de film wat familievriendelijker maken en had er minder budget voor vrijgemaakt. Echter had regisseur Gore Verbinski (The Mexican, Pirates of the Caribbean, A Cure for Wellness) een film voor volwassenen (18+) voor ogen en kwam de film nooit van de grond.

Nu werkt Netflix er samen met uitgever Take-Two Interactive en 2K aan, maar zijn er helaas nog geen details over vrijgegeven. Zo zijn we benieuwd of men voor de onderwater setting van Rapture gaat of juist voor Columbia. Zodra we iets over deze verfilming horen, laten we je het uiteraard weten!