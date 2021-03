Netflix mogelijk bezig met een BioShock serie

Netflix weet al een paar jaar enkele games om te zetten naar (animatie) series en het lijkt erop dat BioShock de volgende is die bij de streamingsdienst op de planning staat.

Er staat voor gamers mogelijk heel wat leuks te wachten, aangezien Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Splinter Cell een animatieserie krijgen, er live-action series van onder andere Resident Evil en Assassin’s Creed op de planning staan en er dus mogelijk ook naar een BioShock serie wordt gekeken.

Volgens Giant Freakin Robot is Netflix namelijk van plan een oud project weer op te pakken, namelijk een BioShock serie. De serie zou eigenlijk naar het grote doek komen, maar werd helaas geannuleerd door problemen met het bugdet.

Regisseur Gore Verbinski claimde namelijk 200 miljoen dollar nodig te hebben voor het R-Rated project, maar het productiebedrijf wist niet of er genoeg animo voor zou zijn om dit terug te verdienen. Gelukkig hoeft Netflix zich daar minder zorgen om te maken, want die heeft inmiddels ruim 200 miljoen abbonees.

Dit zou voor het bedrijf dus ook een stuk makkelijker zijn om de stap te overwegen en is het bedrijf dus volgens een anonieme bron van Giant Freakin Robot bezig met een serie rondom BioShock. Het is niet duidelijk of we daarin het verhaal van Rapture gaan volgen of die van Columbia, maar dit wordt uiteraard vervolgd! Wat we wel zeker weten, is dat er in ieder geval een vierde deel van BioShock in ontwikkeling is. Deze wordt overigens niet meer door Ken Levine en zijn team gemaakt, maar door een nieuwe studio.