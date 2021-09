Netflix koopt Oxenfree-ontwikkelaar

Al een aantal maanden weten we dat streamingreus Netflix zich wilt mengen in videogames. Nu hebben ze de eerste daad bij het woord gevoegd door Oxenfree-ontwikkelaar Night School Studio over te nemen.

Dit nieuws komt onder andere van de website van de ontwikkelstudio. Een interessant detail is dat de ontwikkelaars benadrukken dat ze nog steeds met Oxenfree 2 bezig zijn. Voor Netflix zullen ze echter een apart project gaan maken. Netflix zelf voegde toe dat videogames, net als al haar andere content, gewoon zal vallen binnen hun standaard abonneemodel.