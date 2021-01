Netflix komt met een Tomb Raider anime

Lara Croft zal binnenkort schitteren op Netflix in een Tomb Raider anime dat zich afspeelt na de gebeurtenissen van de reboot trilogie.

De streamingsservice maakte op Twitter bekend dat Legendary de anime maakt en wanneer het zich plaatsvindt.

De animatieserie wordt geschreven door Tasha Huo, die ook werkt aan de spin-offshow The Witcher: Blood Orange, die ook als uitvoerend producent fungeert.

Dit zou niet de eerste keer zijn dat Lara Croft de sprong buiten videogames maakt. In 2001 speelde Angelina Jolie de met wapens zwaaiende archeoloog in Lara Croft: Tomb Raider voor het vervolg uit 2003, The Cradle of Life. Pas in 2018 verscheen Croft weer op het grote scherm, dit keer gespeeld door Alicia Vikander in de film die gebaseerd is op de reboot.

De videogameserie werd opnieuw opgestart met een trilogie die in 2013 begon met Tomb Raider, voordat Rise of the Tomb Raider in 2015 als exclusief voor Xbox One uitkwam. Het laatste deel van de trilogie – Shadow of the Tomb Raider – werd uitgebracht in 2018.

Dit is niet de eerste videogame die is aangepast tot anime voor Netflix. Castlevania en Dragon’s Dogma staan ​​al op de streamingplatforms, terwijl Cyberpunk: Edgerunners, Splinter Cell en Sonic the Hedgehog tot de games behoren die als anime naar Netflix komen.