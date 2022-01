Neon als nieuwe agent in Valorant

Riot games onthuld nieuwe agent in Valorant met ‘flitsende’ trailer.

Valorant heeft sinds de release in 2020 zijn stempel gedrukt op de tactical FPS genre. Destijds konden fans van de game kiezen uit tien unieke personages om mee de strijd in te gaan. Op twaalf januari mogen wij de achttiende agent verwelkomen genaamd Neon.

Zoals de naam al voorspelt draait de nieuwe agent vooral om snelheid en licht. Op de oppervlakte lijkt de nieuwe personage niet veel te verschillen van de rest. Zoals vele andere beschikt ze over een disruptie granaat en een muur dat je als obstructie kan neerleggen over het veld, maar niet zonder twist. Op toepasselijke wijze ketst haar granaat namelijk met hoge snelheid van muren af en vormt haar obstructie muur een pad om ongezien van punt A naar punt B te komen. Dit zal ook de eerste personage in de geschiedenis van de game zijn met de mogelijkheid om sneller te rennen. De tactical FPS is in tegenstelling tot andere shooters van tegenwoordig wat langzamer kwa tempo. Het zal dus spannend zijn om te zien hoe erg dit de huidige meta op schud. Heb je geen game PC thuis liggen maar toch geïnteresseerd in de game? Houd dan zeker de mobiele versie in de gaten.

De toevoeging van Neon komt gepaard met Episode 4: Disruption. Bekijk de trailer of ervaar het nieuwe seizoen zelf op twaalf januari.