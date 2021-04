NEO: The World Ends With You vanaf 27 juli verkrijgbaar

Square Enix heeft vandaag bekendgemaakt dat de Action RPG NEO: The World Ends With You op 27 juli zal worden uitgegeven op de PlayStation 4 en Nintendo Switch.

NEO: The World Ends With You is een ARPG met overduidelijke anime- en manga-invloeden. De Japanse invloeden en de mangapanelen spatten van je scherm af, wat wordt ondersteund met funky muziek vergelijkbaar met Persona 5. Je zal in de straten van Tokyo vechten met monsters en leer je steeds meer over de Reaper Game waar je aan deel neemt. Het gaat om een vervolg op The World Ends With You en werd vorig jaar aangekondigd.

De fysieke versies van NEO: The World Ends With You kunnen vanaf vandaag als pre-order besteld worden. De PC-versie zal iets langer op zich wachten: het spel zal daarbij exclusief op de Epic Game Store worden uitgebracht.